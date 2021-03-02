Иерусалим, , 14:57 — REGNUM По части нарушения правил локдауна Израиль, вероятно, обходит все прочие страны мира. Об этом сообщила профессор Галия Рахав, заведующая инфекционным отделением больницы «Шиба», изданию Ynet 1 марта.

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По мнению израильского профессора, жители этой страны перед лицом пандемии проявляют «беспечность и разгильдяйство», которые могут обернуться новой волной инфекции и новым витком локдауна.

Рахав обратила внимание на прошедший на минувшей неделе праздник Пурим, когда, несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса, многие люди участвовали в массовых собраниях. Профессор понимает желание людей скорее отказаться от запретов, но подчеркивает, что нарушение правил способствует не снятию ограничений, а их продлению.

С 7 марта в Израиле открываются заведения общепита. По мнению профессора, с этим стоило бы повременить, так как в мире, говорит она, нет другой такой страны, где граждане столь грубо игнорируют предписания.