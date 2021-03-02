Москва, , 14:42 — REGNUM «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в столице России и в Подмосковье. Это 2 марта следует из данных прогностической карты Гидрометцентра РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

«Жёлтый» уровень предупреждения свидетельствует о потенциально опасной погоде. При этом уточняется, что период предупреждения о гололедице в Москве и Московской области продлен до 12:00 мск 4 марта.

Также объявлено предупреждение о сильном ветре с отдельными порывами до 15 м/с, которое в столичном регионе будет действовать с 00:00 до 06:00 3 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что процесс активного пробуждения природы в Москве начнётся в середине апреля.