Нижний Новгород, , 14:40 — REGNUM Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области, намерен заплатить 5 млн рублей коллекторам за услуги по взысканию денег с должников. Информация об этом опубликована на интернет-портале госзакупок.

При этом коллекторам предстоит собрать 37,5 млн рублей с нижегородцев, не желающих платить фонду. На это им отводится один год.

Отметим, что по информации нижегородских СМИ, за последние семь лет фонд не смог выполнить ни одной годовой программы по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах.