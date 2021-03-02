Москва, , 14:39 — REGNUM В редакцию ИА REGNUM обратилась женщина, проживающая в Костроме, у которой в судебном порядке требуют вернуть выданную ей Пенсионным фондом накопительную часть пенсии умершего супруга, которая по закону отошла к ней. По её словам, иск был подан сыном её мужа от первого брака, однако ошибку Пенсионный фонд признавать не стал и переложил всю ответственность на неё. Публикуем обращение.

Одиннадцать лет назад у меня скончался муж. После его смерти Пенсионный фонд РФ сказал мне, что есть выплата накопительной части пенсии, и я могу подать заявление на её получение. Я подала заявление, мне выплатили накопительную часть, которую отчисляли на работе за супруга. Спустя 10 лет мне пришло сообщение от Пенсионного фонда о том, что у мужа был до меня брак, и там остался ребёнок, и этот ребёнок обратился в суд с восстановлением его прав на получение этой части накопительной пенсии. Суд удовлетворил его иск и выдал соответствующее предписание Пенсионному фонду. Молодой человек получил деньги, а Пенсионный фонд направил мне письмо, что я должна восстановить деньги либо добровольно, либо принудительно — по суду. Сразу платить я не стала — обратилась к юристам.

Не так давно началось судебное разбирательство по предыдущему решению о возврате средств. Адвокат заявил, что в данной ситуации «однозначно идут нарушения самой процедуры выплаты накопительной части пенсии». Мой адвокат попытается отменить решение суда, которое восстановило молодого человека в правах, поскольку были нарушения процедуры — например, меня, как заинтересованное лицо, не привлекали. Суд рассматривал вопрос лишь в плоскости «отец — ребёнок»: есть ребёнок, имеющий право на выплату, и есть накопительная часть отца. Мне все деньги были выплачены, и, по идее, должны были обратиться ко мне с просьбой о восстановлении, но меня уведомили лишь постфактум.

К тому же есть ещё один наследник первой очереди — наш с мужем общий ребёнок, который в заявлении не фигурировал. Сейчас получается так, что нарушены и его права, потому что накопительную часть пенсии поделили на меня и на того молодого человека, ущемив тем самым права несовершеннолетнего ребёнка.

Первая семья мужа не выходила со мной на контакт. Мне пришло лишь решение суда. О том, что человека не стало, они наверняка должны были знать, поскольку родители первой жены и его родители живут в одном военном городке. Когда мужа не стало, с работы его предыдущей семье отправили уведомление о прекращении выплаты алиментов, поскольку алименты платились через бухгалтерию.

На сегодняшний день состоялось предварительное судебное заседание. Мы подали апелляцию в суд высшей инстанции и ждём решения от него. Помню, что Пенсионный фонд проговорил, что если наследники объявятся, то сумма распределится на всех, а если нет, то деньги отойдут мне. В исковом заявлении было прописано, что мне было предоставлено право найти всех родственников и уведомить их, а я этим правом не воспользовалась. Адвокат сказал, что это не моё право, а обязанность Пенсионного фонда. В заявлении я также не указала нашего ребёнка — я просто не знала, что я должна кого-то уведомить и кого-то вписать, и уж наверняка я бы своего ребёнка вписала.