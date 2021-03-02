Вашингтон, , 14:42 — REGNUM Американское тюнинг-ателье SWAE создало новую версию кастомного британского суперкара McLaren 720S. Видео с автомобилем размещено на YouTube-канале Berita Harian Terbaru Domestik.

Новинка от SWAE получила новое «оперение» и стала более мощной.

Обвес модели был напечатан на 3D-принтере. Вокруг передних крыльев у новой версии суперкара появились воздухозаборники, а корма суперкара получила более выразительную форму. Также стоит отметить, что большое крыло впервые в истории было установлено на титановые опоры, напечатанные на 3D-принтере.

В движение модель приводится четырёхлитровым мотором V8 с двойным турбонаддувом производительностью 900 «лошадей».

Цена 720S от SWAE составляет чуть менее 500 тыс. долларов (порядка 37 млн рублей).

Ранее немецкое ателье Novitec представило более динамичную версию McLaren 765LT. Теперь авто набирает «сотню» за 2,5 секунды, в то время, как раньше этот показатель у модели равнялся 2,8 секунды.

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