Тбилиси, , 14:45 — REGNUM Правительство Грузии перечислило деньги на приобретение вакцин от COVID-19, поэтому препарат должен поступить в страну в марте. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, 2 марта выступил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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"Сегодня Национальный центр контроля заболеваний перечислил платформе COVAX $575 тыс., — отметил Гамкрелидзе. — Будьте уверены, что первая партия вакцин с платформы COVAX поступит в этом месяце, и в Грузии начнется вакцинация».

Глава центра сообщил, что скорее всего в страну доставят препарат от британской компании AstraZeneca. Он добавил, что американская компания Pfizer «скоро» должна прислать те 29 250 доз вакцины, поставка которой сорвалась в феврале.

Стоит отметить, что в Грузии разгорается скандал из-за срыва поставок вакцины от COVID-19 в страну. В минздраве пообещали начать прививать население в конце февраля, но перенесли вакцинацию на конец марта. Ранее в минзраве Грузии сообщили, что перечислили COVAX деньги за вакцину еще в 2020 году.

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