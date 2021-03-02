Москва, , 14:39 — REGNUM До конца 2021 года в метро Москвы заработает системы оплаты с помощью системы распознавания лиц. Об этом 2 марта сообщил замначальника подземки Андрей Кичигин в интервью изданию «Лента.ру».

По его словам, сейчас проводится тестирование системы.

«Чем больше способов оплаты, тем больше выбор у пассажиров и тем меньше очередь у касс. До конца года оплата с Face Pay будет доступна пассажирам по всему метрополитену», — сказал Кичигин.

Он рассказал, что системы распознавания лиц используются во многих странах и смогли зарекомендовать себя.

Как сообщало ИА REGNUM, к установке новой системы видеонаблюдения в метро Москвы положительно относятся 43% жителей столицы, отрицательно — 57% москвичей.

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