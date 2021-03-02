Монреаль, Канада, , 14:38 — REGNUM Разработчики Rainbow Six Siege планируют улучшить систему обнаружения «смурфов» (опытных игроков, которые создают новые аккаунты, чтобы состязаться с более слабыми соперниками) в игре. Об этом 1 марта сообщило издание PCGamesN.

Директор проекта Жан-Батист Галле отметил, что наличие «смурфов» — это сложная проблема, с которой так или иначе борется вся игровая индустрия. Он считает, что нельзя запретить геймерам иметь несколько аккаунтов, однако можно улучшить систему наблюдения, которая будет давать более точные сведения о текущем опыте и навыках конкретного игрока.

Напомним, Rainbow Six Siege — это популярный тактический шутер, разработанный канадской студией Ubisoft Montreal. Релиз игры состоялся в 2015 году.

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