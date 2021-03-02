Нижний Новгород, , 14:37 — REGNUM Жители Нижнего Новгорода, оставшиеся без жилья в результате произошедшего в многоквартирном доме на улице Краснодонцев взрыва, обратились за помощью к председателю правительства России Михаилу Мишустину, пишут нижегородские СМИ.

Пострадавшие граждане просят главу правительства выделить деньги на строительство нового дома на месте разрушенного или же на одном из близлежащих пустующих земельных участков.

Нижегородцы отмечают, что если вопрос с финансированием не будет решен в ближайшее время, то некоторые из жильцов разрушившегося дома могут не дожить до постройки нового.

Причиной тому пострадавшие называют то, что более 40% проживавших в разрушенной взрывом многоэтажке являются пенсионерами. И среди них есть ветеран Великой Отечественной войны, два ребенка-инвалида и несколько многодетных семей.

Ранее оставшиеся без жилья нижегородцы обращались с аналогичной просьбой к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

ИА REGNUM напоминает, что 11 июля 2020 года в многоквартирном доме на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа, пострадали пять человек.

Здание признали небезопасным и подлежащим сносу, а его жильцов расселили по двум гостиницам, оплатив их проживание до переезда на съемную квартиру. На съем жилья им также выделили деньги.