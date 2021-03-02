Иерусалим, , 14:36 — REGNUM В Израиле за сутки обнаружено 4626 случая заражения коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения утром 2 марта.

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Из проведенных 90 751 тестов положительный результат дали 5,2%. Сутками ранее новых случаев было выявлено 3089. За время пандемии в Израиле подтвердилось 781 857 диагнозов коронавирусной инфекции.

21 житель Израиля умер за сутки от COVID-19, тем самым число жертв болезни дошло по стране до 5779.

О возможном росте числа заражений предупреждали жителей страны многие официальные лица в преддверии прошедшего на прошлой неделе праздника Пурим. Опасения были связаны с массовыми праздничными собраниями, которые сейчас запрещены и которые, тем не менее, имели место.