Москва, , 14:39 — REGNUM Стратегическое партнёрство и союзничество сложилось между Россией и Узбекистаном, сегодня эти отношения переживают подъём. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 2 марта, открывая переговоры со своим узбекистанским коллегой Абдулазизом Камиловым.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что наши отношения стратегического партнёрства и союзничества находятся на подъёме», — сказал Лавров.

Глава МИД России отметил, что на переговорах с Камиловым много внимания будет уделено подготовке к визиту в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В частности, главы дипломатий обеих стран рассмотрят все сферы взаимодействия Москвы и Ташкента. Доклады о выводах получат руководители обеих стран.

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