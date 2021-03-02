Душанбе, , 14:33 — REGNUM На территории свободной экономической зоны «Пяндж» в Таджикистане планируют открыть международный логистический терминал, сообщили в министерстве экономического развития и торговли республики.

Этот вопрос обсудили министр экономического развития и торговли Завки Завкизода и заместитель председателя палаты представителей Национального совета Афганистана Махмад Махмадрахим.

Представитель афганского парламента отметил, что для реализации проекта возможно привлечение инвестиций из Афганистана. Собеседники также обсудили создание совместных предприятий в фармацевтики и легкой промышленности.

Напомним, по итогам 2020 года товарооборот между Таджикистаном и Афганистаном составил $70,7 млн, что на 20% больше, чем в 2019 году.

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