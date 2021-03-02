Киев, , 14:37 — REGNUM Верховная рада Украины окончательно приняла законопроект №3911, регулирующий ответственность за ложные сообщения о готовящихся терактах. Об этом сообщил 2 марта официальный парламентский телеканал «Рада».

Закон поддержали 286 депутатов.

Согласно документу, если объектом «минирования» являются критические объекты инфраструктуры, здания и сооружения, обеспечивающие работу власти, либо учреждения здравоохранения или образования, «минёру» может грозить от 4 до 8 лет тюрьмы без конфискации имущества. То же самое наказание применяется, если действие совершено повторно.

Напомним, ранее в Николаевской области Украины на территории школы произошёл взрыв. По предварительным данным, взорвался твердотопливный котёл.

Читайте также: В Николаевской области Украины на территории школы произошёл взрыв