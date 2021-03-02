Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Конституционный суд РФ вынес определение по жалобе гражданина России Владимира Афанасьева на статью 234 Гражданского кодекса РФ. Суд напомнил о запрете самозахвата незарегистрированных земель.

9 Конституционный суд РФ Дарья Драй © ИА REGNUM

В 1990 году исполком Дмитровского городского Совета народных депутатов предоставил отцу Афанасьева участок площадью в 600 кв. метров без определения его границ в городе Яхрома. Сейчас это зимний горнолыжный центр Московской области.

Еще при жизни хозяин огородил территорию забором и построил на ней дом. Однако в 2018 году в результате кадастровых замеров границ участка было установлено, что его площадь более чем в два раза больше законно предоставленной, а часть территории, превышающей положенные шесть соток, относится к землям муниципальной собственности.

Владимир Афанасьев пошел в суд, но они отказались признать за ним право собственности на всю наследованную территорию по давности владения. По мнению Афанасьева, тем самым были нарушены его конституционные права.

Конституционный суд заметил, что одним из условий приобретения права собственности по давности выступает добросовестность владения этим имуществом. То есть требование добросовестности предполагает, что изначальное вступление во владение не было противоправным.

«Очевидно, что земли, на которых участки не сформированы и не поставлены на кадастровый учет, относятся к государственной или муниципальной собственности, и отсутствие регистрации земли не означает ее бесхозность», — указал КС.

Более того, действующее законодательство запрещает любое самовольное занятие земельного участка, подчеркнул суд, это противоправно и влечет административную ответственность.

Таким образом, занятие несформированного земельного участка без каких-либо правовых оснований не может расцениваться как добросовестное и соответствующее требованиям пункта 1 статьи 234 ГК РФ, а сама норма не может рассматриваться как нарушающая конституционные права заявителя, посчитал КС РФ.