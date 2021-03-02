Самара, , 14:36 — REGNUM 9-летняя девочка случайно упала в шестиметровый колодец в Уфе. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Сообщается, что днем 2 марта спасатели получили сведения о том, что на ул. Касимовская в колодец упала девочка. Они срочно выехали на место происшествия. Первыми оказались на месте участковый и 31-летний представитель администрации Калининского района.

Чиновник спустился на глубину шесть метров, поднял ребенка на поверхность и передал медикам. Видимых травм у девочки не обнаружено.

В настоящее время специалисты оградили опасный участок. Сейчас устанавливается принадлежность колодца и почему он был открыт.

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