Москва, , 14:31 — REGNUM В России 3 марта состоится проверка готовности систем оповещения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«3 марта во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней», — заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в регионах, начиная с 10:40 по местному времени, планируется подача сигнала «Внимание всем!» при помощи запуска электросирен и громкоговорителей, а также «последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле‑ и радиоканалах (до 1 минуты)».

Целью данной проверки, как отметили в ведомстве, является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения «об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В МЧС попросили жителей РФ сохранять спокойствие, поскольку данные сигналы и прерывание телеэфира являются плановыми.

Помимо 3 марта, такая же проверка состоится 6 октября 2021 года.