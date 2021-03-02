Красноярск, , 14:31 — REGNUM В горных районах Красноярского края 3−5 марта лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Также опасность схода лавин в указанный период сохраняется в Хакасии и в Туве, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярского края предупредили о сильных морозах 3 марта.

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