Красноярск, 2 марта 2021, 14:31 — REGNUM В горных районах Красноярского края 3−5 марта лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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Также опасность схода лавин в указанный период сохраняется в Хакасии и в Туве, уточнили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярского края предупредили о сильных морозах 3 марта.
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