Москва, , 14:31 — REGNUM Индекс «свободных денег» показывает абсолютные значения для всех российских граждан в целом, но не дает разбивки по уровням доходов, заявил корреспонденту ИА REGNUMисполнительный директор, совладелец Noble Russian Finance Club Петр Бубнов.

«Действительно, граждан РФ, имеющие доход выше среднего, за счет снижения потребления в прошлом и начале 2021 года (в первую очередь по таким статьям, как туристические поездки, посещение развлекательных мероприятий, траты в заведениях общественного питания), смогли сэкономить.

Но с учетом того, что на большей части населения так или иначе сказались последствия пандемии, у них располагаемые доходы продолжили снижаться.

Сэкономленные средства население страны в основном направило на создание накоплений и инвестиции. За 2020 год количество брокерских счетов, зарегистрированных на Московской бирже, выросло втрое, и в начале текущего года превысило 10 млн человек», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в доходах жителей России в январе 2021 года в бюджетах резко возрос индекс «свободных денег». По сравнению с декабрем 2020 года рост составил 82%.

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