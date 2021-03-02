Бишкек, , 14:30 — REGNUM Министерство здравоохранения республики нанесло государству многомиллионный ущерб, закупив ненужное лекарство во время первой волны пандемии коронавируса. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре республики сегодня, 2 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Во время проведенной в минздраве проверки выяснилось, что в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией за счет выделенных Всемирным банком денег была предусмотрена закупка ряда лекарств.

Читайте также: «Нет денег»: в Киргизии не могут достроить две инфекционные больницы

И хотя препарат «Лопинавир» был исключен из перечня закупаемых лекарств, в апреле 2020 года минздрав приобрел за счет средств республиканского бюджета «Калидавир» (аналог «Лопинавира») на общую сумму в 3,5 млн сомов (3 млн рублей).

При этом данный препарат с момента поставки и до настоящего времени в полном объеме хранится на складе, в больницы его так и не направили, и для лечения пациентов не применяют.

Также в ведомстве отмечают, что в соответствии с третьей версией временного клинического руководства по лечению от COVID-19 применение препарата «Лопинавир» исключено.

По факту закупки ненужного лекарства генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

Читайте также: Вице-премьер Киргизии: «Деньги потрачены, здравоохранение в упадке»