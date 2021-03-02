Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM После громкого скандала вокруг выступления петербургского профессора Владимира Матвеева перед педагогами Ленинградской области, в ходе которого лектор отрицал Холокост, школьникам Ленобласти рассказали о трагедии еврейского народа.

Как сообщили 2 марта в пресс-службе областной администрации, первыми слушателями рассказа о страшных событиях Второй мировой войны стали старшеклассники и учителя Новосельской школы Ломоносовского района. Специально для них генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ольга Слов провела круглый стол.

На встрече участники ознакомились с экспозицией передвижной историко-документальной выставки «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение», а школьники и учителя также представили свои проекты, созданные в рамках уроков памяти.

«Помимо обсуждения за круглым столом были намечены планы долгосрочного международного сотрудничества в сфере образования, в том числе на основе истории мемориального комплекса Яд ва-Шем», — рассказали в областной администрации.

Встреча была организована комитетом общего и профессионального образования и комитетом по внешним связям Ленинградской области по поручению губернатора региона Александра Дрозденко.

Напомним, 21 января 2021 года на интернет-площадке Ленинградской области был проведен обучающий вебинар для педагогов с целью их подготовки к проведению в школах уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной армии, освободителей узников нацистского концлагеря Освенцим.

В своем выступлении приглашенный преподаватель двух вузов, полковник в отставке Владимир Матвеев заявил, что Холокост — это не более чем «религиозное понятие, отражающее определенное явление».

Представители еврейского сообщества возмутились этим выступлением и обратились в прокуратуру с требованием провести проверку. Перед ними за этот инцидент публично извинился губернатор Ленинградской области.

В свою очередь прокуратура Ленинградской области прослушала выступление Матвеева и сочла, что лектор публично совершил действия по реабилитации нацизма, что уголовно наказуемо. Материалы проверки переданы в следственные органы.

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