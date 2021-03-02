Бишкек, , 14:28 — REGNUM Антикоррупционная служба задержала начальника управления финансовой полиции Киргизии, подозреваемого в незаконном выводе из страны особо крупной суммы денег. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

По данным следствия, высокопоставленные сотрудники финполиции вступили в сговоре с гражданскими лицами и организовали устойчивую коррупционную схему по отмыванию и выводу денег из страны.

Так, только с марта по октябрь 2020 года за пределы республики было выведено 59,5 млрд сомов (52 млрд рублей), при этом предварительный ущерб в виде уклонения от налогов может составить более 500 млн сомов (437 млн рублей).

Как отмечают киргизстанские спецслужбы, за свои услуги коррумпированные сотрудники госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями получили взятку в сумме 180 млн сомов (157 млн рублей).

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