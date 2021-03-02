Грозный, , 14:28 — REGNUM Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев передумал завершать карьеру. Об этом 2 марта написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров рассказал, что, узнав новость о том, что Чимаев объявил о завершении карьеры, «не поверил своим глазам» и позвонил ему.

«В ходе нашего разговора Чимаев понял, насколько его карьера важна для каждого чеченца, и пообещал приложить все усилия, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки», — написал Кадыров.

По его словам, в ближайшее время Чимаев прилетит в Чечню, где завершит курс реабилитации, проведёт сборы и начнёт тренировки.

«А это значит, что Хамзат не уходит, он остаётся и будет биться до конца!» — заключил Кадыров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чимаев написал в Instagram о завершении карьеры. Ранее он трижды отказался от поединка с британцем Леоном Эдвардсом из-за затянувшегося восстановления после заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Боец UFC Чимаев объявил о завершении карьеры