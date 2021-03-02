Красногорск, , 14:39 — REGNUM Разработанный в Подмосковье спутник «Арктика-М» выведен на орбиту Земли. Об этом 2 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Космический аппарат станет частью спутниковой системы на высокоэллиптических орбитах. В её задачи входит сбор информации для решения задач оперативной метеорологии, гидрологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.

«Космические аппараты «Арктика-М» обеспечат круглосуточный непрерывный мониторинг северной территории Российской Федерации и морей Северного Ледовитого океана, а также ретрансляцию сигналов системы КОСПАС-САРСАТ», — сказано в сообщении.

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