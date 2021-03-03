Москва, , 06:31 — REGNUM При обсуждении цен на продовольствие, которые в России неумеренно рванули вверх, обнаружилась еще одна проблема, которую не пристало иметь в нефте‑ и газодобывающей стране. Оказывается, цены на продовольственные товары могут вырасти и из-за подорожания полиэтилена, который делается из газа. О том, как избавить российских пищевиков и поставщиков сельхозпродукции от нехватки тары, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Самым лучшим сырьем для производства полимеров считается сжиженный углеводородный газ (СУГ), которого в России производится немало. Проблема в том, что из 17 млн тонн СУГ до 40% уходят на экспорт, а выработать из оставшегося достаточное количество полимеров невозможно из-за отсутствующих в достаточном количестве производственных мощностей. Но если производства можно восстановить и увеличить количество выпускаемого полиэтилена, то вот обеспечить эти производства сырьем оказывается не такой уж тривиальной задачей.

Сложившаяся на рынке конъюнктура может задрать цену на сырье до нерентабельных высот, а следовательно, требуется механизм, который не позволит ей этого сделать. Интересно, что в нефтехимической отрасли такой механизм есть, он уже опробован и называется он «налоговый маневр». Может ли комплекс мер из модернизации производств, ввода новых мощностей и обеспечения приемлемой цены на сырье сделать российское пищевое производство «упаковочно-самостоятельным»? Читайте статью Галины Смирновой «В деле роста цен обнаружился нефтяной след?».