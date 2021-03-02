Бишкек, , 14:25 — REGNUM Соратники и сторонники нового президента Киргизии Садыра Жапарова предлагают выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию. Об этом сообщил экс-депутат республиканского парламента Нооманжан Аркабаев, пишут киргизские СМИ.

По его словам, Жапаров «был в авангарде борьбы за установление верховенства закона в нашей стране, за усиление защиты прав человека, несмотря на адские тяготы последних пятнадцати лет».

Соратник главы государства сравнил Садыра Жапарова с президентом ЮАР Нельсоном Манделой, отметив, что тот тоже «был удостоен Нобелевской премии мира за свой вклад в защиту прав человека».

»Почему бы нам, прогрессивным силам киргизского общества, не выдвинуть патриота Садыра Нургожоевича на Нобелевскую премию?» — подчеркнул политик.

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