Джакарта, , 14:27 — REGNUM Власти Индонезии сообщили о выявлении на территории страны двух случаев заражения «британским» штаммом коронавируса. Об этом 2 марта сообщает агентство Reuters.

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Уточняется, что о выявленных носителях «британской» разновидности SARS-CoV-2 заявили в оперативном штабе страны по борьбе с пандемией, однако при этом не предоставили каких-либо подробностей данного обстоятельства.

Также позднее в минздраве Индонезии отметили, что распространение «британского» штамма усложнит борьбу с пандемией коронавирусной инфекции в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране выявили 5712 новых случаев заражения коронавирусом.