Бразилиа, , 14:25 — REGNUM Национальный совет секретарей здравоохранения Бразилии (CONASS) направил письмо в министерство здравоохранения страны с требованием введения жестких мер, чтобы остановить возобновление распространения COVID-19, в результате которого на сегодняшний день погибло более 255 тысяч человек. Об этом сообщает Prensa Latina.

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«Текущий сценарий кризиса здравоохранения, который переживает страна, усугубляет состояние чрезвычайного положения в стране и требует адекватных мер для его преодоления», — говорится в письме, направленном в министерство здравоохранения.

В нем указано, что Совет планирует незамедлительно принять ряд положений, чтобы избежать неминуемого национального краха государственных и частных сетей здравоохранения.

Среди своих требований Совет выдвигает пункты о введении общенационального комендантского часа c 20:00 до 6:00, включая выходные, и о приостановлении очных занятий в учебных заведениях.

Точно так же представители Совета требуют ограничения на максимальном уровне в регионах с загруженностью отделений интенсивной терапии более 85% и тенденцией к росту числа случаев заболевания и смертей.

Совет выступает за запрет на проведение таких мероприятий, как концерты, конгрессы, религиозные мероприятия, спортивные и тому подобное, на территории страны, призывает приостановить деятельность на всех уровнях образования и закрыть пляжи и бары, и поддерживает внедрение удаленной работы везде, где это возможно, в государственном и частном секторах.

По мнению Совета, отсутствие единого и последовательного национального плана затрудняло принятие мер в периоды таких мероприятий, как муниципальные выборы, празднование конца года и карнавал.

Согласно тексту, федеральное правительство также должно будет юридически признать чрезвычайное положение в области здравоохранения в стране и выделить дополнительные ресурсы для Единой системы здравоохранения.