Майкоп, , 14:22 — REGNUM В Адыгее в 2020 году снизилась сумма просроченной дебиторской задолженности за газ. Она составила 619,6 млн рублей. В течение года республике удалось снизить долг на 31,3 млн рублей, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Майкоп».

Поставщики «голубого» топлива отмечают улучшение ситуации с долгами у теплоснабжающих организаций. Так, их долг перед газовиками составляет 233,7 млн рублей. Уровень расчетов достиг 100%, а общая величина долга за 2020 год снизилась на 1 млн рублей.

Что касается населения Адыгеи, то долг абонентов-физлиц снизился за год на 13,2 млн рублей. Его общая величина составила 353,5 млн рублей, а уровень расчетов достиг 94%.

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