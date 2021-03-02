Пекин, , 14:22 — REGNUM В сети появилось видео с трехколесным домом на колесах из Китая. Демонстрационный ролик размещён на YouTube-канале Electrek.co.

Трехколесный кемпер от компании Shandong Everbright Foreign Trade Co., Ltd. передвигается за счёт электротяги. Его можно принять за ящик на колесах для фастфуда.

Длина автодома составляет всего 3800 мм, а высота — 1500 мм. Этот крошечный дом на колесах может вместить в себя двух человек. Здесь имеется складная кровать, обеденная зона и места для хранения вещей.

Кемпер приводится в движение 3,5-киловаттным двигателем, который питается от литиевой батареи на 7,2 кВт-ч. Максимальная скорость транспортного средства составляет 40 км/ч. Максимальный запас хода автодома равен 400 км (по циклу NEDC). Время зарядки электрокара не указано.

Ранее китайская компания Wuling представила кемпер под названием Zhengtu Cross-Border Journey. Автодом разработан на основе пикапа Zhengtu и позволяет с комфортом разместиться до пяти человек.

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