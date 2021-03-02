Москва, 2 марта, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Россия в 2020 году впервые поставила в Европу больше сжиженного природного газа, чем компании США. Об этом 2 марта сообщил глава концерна Shell в РФ Седерик Кремерс на презентации LNG Outlook 2021.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

«Поставки СПГ в Европу. Обычно половина этих поставок приходится на США и Россию, но в 2020 году можно увидеть, что российский СПГ поставлялся в чуть больших объемах, чем американский. Это произошло впервые», — цитирует его ТАСС.

Так, поставки сжиженного природного газа в страны Европы в прошлом году составили порядка 84 млн тонн, из них 22 млн тонн пришлось на Россию, 20 млн тонн — на США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Александр Новак на конференции Форума стран — экспортёров газа заявил, что рынок сжиженного природного газа к 2050 году в мире может вырасти более чем в два раза по сравнению с текущей ситуацией.

Кроме того, подчеркнул Новак, по прогнозам, доля СПГ в общемировой торговле превысит долю трубопроводных поставок

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