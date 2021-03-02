Калуга, , 14:27 — REGNUM В Калужской области решить проблему обманутых дольщиков полностью до конца текущего года не удастся. Об этом 1 марта заявил на расширенной коллегии министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2020 году 150 граждан из категории обманутых дольщиков при содействии органов власти справили новоселье, но в целом вопросы остались.

«Мы с вами планировали решить эту проблему до конца текущего года. Но я вижу, что эта задача выполнена в эти сроки не будет, в том виде, в котором мы планировали. Это значит, что не все обманутые дольщики до конца года въедут в новые квартиры. Это, к сожалению, так», — сказал Владислав Шапша.

Отдельное поручение было дано руководству министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства касалось недопущения появления новых обманутых дольщиков: «Нужно очень внимательно контролировать застройщиков, принимать все необходимые меры, чтобы риски были сведены к нулю», — подчеркнул глава региона.

В 2020 году на территории Калужской области было введено в эксплуатацию 821 тысяча квадратных метров жилья, при плановом показателе 732 тысячи. План на 2021 года — 752 тысячи квадратных метров жилья.

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