Токио, , 04:05 — REGNUM Уже в 2016 году была достигнута договоренность между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ о совместной хозяйственной деятельности (СХД) на Курилах. Почему договоренность есть, а деятельности ждать не приходится, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Японские притязания на Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Все дело в том, что российская и японская стороны понимают СХД совершенно различным способом. Если для российского руководства заключение договоренности по СХД подразумевало способ обойти острые углы вопроса «северных территорий», который так любят задавать на переговорах представители Японии. А вот для Токио СХД как раз воспринимался как способ еще раз подойти к «северным территориям» с неожиданной для Москвы стороны.

Отсюда и длящееся непонимание, ведь никаких особых условий по отношению к российскому законодательству японские деловые люди так и не получили. А без него заниматься на Курилах СХД для японцев означает признавать российскую принадлежность Курил. Теперь же огорчение от этого факта читатели японских СМИ выражают в комментариях в сети. Читайте статью Анатолия Кошкина «От призывов к подписанию «мирного договора» с Японией пора освобождаться».