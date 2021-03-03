Токио, 3 марта, 2021, 04:05 — ИА Регнум. Уже в 2016 году была достигнута договоренность между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ о совместной хозяйственной деятельности (СХД) на Курилах. Почему договоренность есть, а деятельности ждать не приходится, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Все дело в том, что российская и японская стороны понимают СХД совершенно различным способом. Для российского руководства заключение договоренности по СХД подразумевало способ обойти острые углы вопроса «северных территорий», который так любят задавать на переговорах представители Японии. А вот для Токио СХД как раз воспринимался как способ еще раз подойти к «северным территориям» с неожиданной для Москвы стороны.

Отсюда и длящееся непонимание, ведь никаких особых условий по отношению к российскому законодательству японские деловые люди так и не получили. А без него заниматься на Курилах СХД для японцев означает признавать российскую принадлежность Курил. Теперь же огорчение от этого факта читатели японских СМИ выражают в комментариях в сети. Читайте статью Анатолия Кошкина «От призывов к подписанию «мирного договора» с Японией пора освобождаться».