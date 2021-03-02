Москва, , 14:19 — REGNUM Начиная с 1 марта 2021 года, все желающие могут зарегистрироваться для участия в третьем сезоне марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта сообщают в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

В течение следующих трёх месяцев в рамках «Московского киберспорта» пройдут большее 160 турниров по 14 различным дисциплинам. Суммарный призовой фонд, по словам организаторов, превысит три миллиона рублей.

Напомним, «Московский киберспорт» — это масштабный онлайн-проект, организованный Федерацией компьютерного спорта Москвы при поддержке Департамента спорта г. Москвы. Первые два сезона прошли в 2020 году — в разгар пандемии коронавируса.

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