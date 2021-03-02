Москва, , 14:19 — REGNUM Поскольку служба в армии является конституционной обязанностью российских граждан, соответственно, и включение ее в трудовой стаж также является обязанностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«С 2019 года в России действует следующее положение: мужчинам со стажем более 42 лет можно уходить на пенсию на два года раньше предусмотренного для их года рождения пенсионного возраста. Но в льготные условия не была включена срочная служба в армии.

Однако, согласно Конституции РФ, это долг и обязанность каждого мужчины, соответственно, на мой взгляд, такой период жизни необходимо засчитывать в страховой стаж. Более того, уклонение от службы в армии влечет уголовную ответственность.

Служба в армии не была включена изначально в трудовой стаж, поскольку является не страховым периодом. И исключалась из стажа для досрочной пенсии.

Например, как и отпуск по уходу за детьми, периоды получения пособия по безработице и так далее. Хотя отпуск по уходу за детьми также является спорным условием.

Включение срока службы в армии в льготный стаж для мужчин позволит повысит положение защитников Родины и тех, кто уклонился от службы по призыву», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Совфеде прорабатывают вопрос включения в пенсионный стаж службы по призыву в армии, заявила сенатор Елена Бибикова.

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