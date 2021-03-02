Самара, 2 марта 2021, 14:25 — REGNUM Пятиклассника заподозрили в избиении ученика четвертого класса в Самарской области. Об этом 2 марта сообщает Самарское областное вещательное агентство СОВА.
По информации журналистов, днем 1 марта в пос. Балашейка Сызранского района ученик четвертого класса возвращался из школы домой. Мать мальчика считает, что в какой-то момент пятиклассник ударил ее сына по голове. По ее словам, одноклассники помогли сыну добраться до дома.
Сообщается, что мать пострадавшего ребенка написала заявление в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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