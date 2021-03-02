Москва, 3 марта, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Для российского Центробанка коронакризис кончится строго по расписанию, во всяком случае так заявила его руководитель Эльвира Набиуллина. Не свидетельствует ли готовность ЦБ РФ перейти к отмене антикризисных мер с 1 июля этого года о готовящихся потрясениях на российском рынке, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Послабления для банков вводились ЦБ сначала до конца 2020 года, а после были продлены еще на 6 месяцев. Но уже в первый период коронакризиса стало понятно, что просто так из тяжелой ситуации выпутаться не удастся, а последствия могут принять непредсказуемые на тот момент формы. Тревожит и вероятный момент наступления этих последствий, которые оказались отложены как раз на осень этого года. Но, может быть, влияния пертурбаций в банковском секторе на политический процесс в стране удастся избежать.

А вот в том, что рынок банковских услуг ожидает дальнейшее очищение от игроков, не выдерживающих темпов гонки, сходятся многие эксперты. Но нет ли вины самого ЦБ в том, что серьезная часть банковской стратегии оказалась ловушкой, завлекшей банки в сторону увеличения рисков? Читайте статью Галины Смирновой «Политика ЦБ РФ: чего ждать к думским выборам?».