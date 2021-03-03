Москва, , 01:38 — REGNUM

Федеральный закон, регламентирующий налогообложение цифровых валют должен помочь приспособить российский Налоговый кодекс к изменяющимся финансовым реалиям. Как обстоят дела с цифровизацией денег, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Цифровая валюта признана имуществом в новых поправках к Налоговому кодексу. Но вот с отчетом о таком имуществе и операциями с ним решено подождать до следующего, 2022 года, кроме тех владельцев цифровых активов, которые являются госслужащими РФ или претендуют на занятие таких должностей.