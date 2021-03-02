Москва, 3 марта, 2021, 01:38 — ИА Регнум.

Федеральный закон, регламентирующий налогообложение цифровых валют, должен помочь приспособить российский Налоговый кодекс к изменяющимся финансовым реалиям. Как обстоят дела с цифровизацией денег, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Цифровая валюта признана имуществом в новых поправках к Налоговому кодексу. Но вот с отчетом о таком имуществе и операциями с ним решено подождать до следующего, 2022 года, кроме тех владельцев цифровых активов, которые являются госслужащими РФ или претендуют на занятие таких должностей.