Краснодар, , 14:15 — REGNUM В Краснодарском крае суд признал 43-летнего местного жителя Эмиля С. в убийстве супруги и её матери, совершенном с особой жестокостью. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как установлено судом и следствием, 37-летняя женщина вместе с двумя маленькими детьми, а также со своей матерью, проживала в поселке Южном Крымского района, ее супруг проживал в Абинском районе. Между осуждённым и его тёщей сложились конфликтные отношения. 4 декабря 2019 года С. приехал в дом к родственникам. Там между ним и матерью его супруги произошла ссора, после чего он уехал. Вернулся мужчина в ночь на 5 декабря 2019 года — с ножом. Его жена и тёща спали, когда он нанес им множественные удары ножом. Пенсионерка попыталась спастись и выбежала на улицу, однако мужчина догнал ее возле калитки.

Медицинские эксперты насчитали на теле 37-летней женщины 47 ранений, на теле её 66-летней матери — не менее 30 ранений.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. Дополнительно С. назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.

Дети убитой женщины переданы под опеку ее сестре.