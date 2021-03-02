Москва, , 14:15 — REGNUM Завтра, 3 марта, в регионах России пройдет масштабная проверка системы оповещения населения, сообщили в МЧС.

С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле‑ и радиоканалах (до 1 мин), уточнили в профильном министерстве.

Жителей России призвали сохранять спокойствие — министерство хочет отработать своевременное доведение сигналов и информации о ЧС до населения.

Еще одна подобная проверка систем пройдет 6 октября.