Киев, , 14:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на временно подконтрольную Украине часть Донбасса, где сделал прививку от COVID-19. Информация опубликована 2 марта на официальной странице Зеленского в социальной сети Instagram.

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Президент Украины призвал жителей страны записываться на вакцинацию с помощью мобильного приложения «Дия» (Действие).

Позже в социальной сети Twitter Зеленский написал, что привился индийской вакциной Covishield.

Напомним, ранее прививку от COVID-19 сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он отметил, что пока не ощутил побочных эффектов. Чиновник также рассказал о том, на какие темпы вакцинации планируют выйти на Украине к концу текущей недели.

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