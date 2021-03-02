Душанбе, , 14:13 — REGNUM Агентство гражданской авиации Таджикистана планирует возобновить регулярное воздушное сообщение с Афганистаном и Казахстаном, сообщает 2 марта агентство «Азия-плюс» со ссылкой на директора агентства Икрома Субхонзода.

По его словам, полеты планируется возобновить в ближайшие дни. Глава агентства уточнил, что все необходимые документы о возобновлении рейсов направлены в Казахстан.

Кроме того, с 10 марта авиакомпании «Кам Эйр» и «Сомон Эйр» возобновят рейсы Душанбе — Кабул. Каждая компания будет выполнять по одному рейсу в неделю.

Субхонзода добавил, что авиационные власти Таджикистана планируют увеличить количество чартерных рейсов и наладить регулярное сообщение по маршруту Душанбе — Минск.

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