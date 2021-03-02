2 марта 2021 | Время чтения 8 мин

Когда страны идут на обострение напряженности с противными державами, у которых на кон поставлено больше, чем у пошедших на эскалацию, обычно движущей силой является идеология или невежество. В случае с декларацией Байдена по России и Крыму движущей силой, похоже, является сочетание этих двух факторов.

Александр Белов, , 14:46 — REGNUM Нынешняя администрация США вопиющим образом не хочет признавать ряд объективных геополитических факторов, влияющих на поведение России в смежных с ней регионах, пишет американский журналист Роберт Мерри в статье, вышедшей 2 марта в The American Conservative.

Волчина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Автор предложил представить себе, что Китай заключил провокационный союз с Мексикой и начал строить военные базы и развертывать войска на южной границе США. А вслед за этим Пекин «заманил» Кубу в новый альянс в Западном полушарии, поставив под угрозу контроль Вашингтона над американской военно-морской базой «Гуантанамо», распложенной на этом острове. Вместе с тем совершенно очевидно, что бы за этим последовало: почти неизбежным результатом подобных шагов КНР была бы война, потому что США никогда не допустят такого потенциально враждебного проникновения в свою сферу влияния.

По сути, именно с этим же и сталкивается Россия на фоне продолжающихся заигрываний США и НАТО с идеей втягивания Украины в атлантический альянс. Туда же пытаются затащить и Грузию. И ответ России будет, по сути, таким же: она любыми методами будет стремиться не допустить этого. Любая страна имеет фундаментальную потребность отражать потенциальные угрозы, исходящие из ее непосредственного окружения и, следовательно, поддерживать оборонительные сферы влияния. Джон Миршеймер из Чикагского университета называет это «Азами геополитики».

И все же ответственные за внешнюю политику США лица, похоже, в университетах этот учебный курс прогуливали. Поэтому нет ничего удивительного в том, что президент США Джо Байден, после того как он вступил в свою должность, занял одну со своими предшественниками позицию, заявив, что Вашингтон будет, а что не будет признавать в сфере влияния России, где вмешательство США было отличительной чертой политики в течение многих лет.

Джо Байден (сс) The White House

«Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работу по привлечению России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на Украине», — заявил Байден, выступая по случаю седьмой годовщины «аннексии» Крымского полуострова Россией.

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На примере заявлений Байдена видно, насколько туполобыми могут быть американские лидеры, когда дело доходит до отношений с Россией, и как сильно они зачастую не хотят сделать шаг назад и внимательно посмотреть на внешнеполитические реалии происходящих процессов. И этой склонности к тупоголовости уже не один год.

Бывший посол США в России Уильям Бернс — которого планируется назначить директором ЦРУ при Байдене — рассказывает в своих мемуарах о стремлении администрации Джорджа Буша — младшего в 2008 году к включению Украины и Грузии в НАТО. По словам Бернса, он предупреждал свое начальство в Вашингтоне, что такие усилия подтолкнут президента России Владимира Путина «заблокировать эти попытки» — как однажды пересказывал телеграмму Бернса профессор Гарвардского университета Грэм Эллисон — «с помощью российских войск или других форм вмешательства для раскола обеих стран». Иными словами, в ход шли все те же «азы геополитики».

За два месяца до того, как, вопреки рекомендациям, Буш-младший приложил руку к коммюнике НАТО, в котором было обещано, что Киев и Тбилиси в конечном счете смогут стать членами альянса, Бернс повторил свое предостережение, отметив, что «современная Россия ответит» на подобные шаги.

Джордж Буш — младший The U.S. National Archives

«[При таком развитии событий] возрастает вероятность последующего российско-грузинского вооруженного конфликта», — отмечал Бернс, добавив, что оно также «создаст благодатную почву для российского вмешательства в Крым и на восток Украины».

Бернс оказался дальновидным. В течение нескольких месяцев президент Грузии Михаил Саакашвили, стремившийся к членству в НАТО и считавший, что Буш его поддержит, принял меры по возвращению в состав своего государства двух отколовшихся регионов с прочными российскими связями — Абхазии и Южной Осетии.

Когда начались боевые действия между Грузией и югоосетинскими «сепаратистами», российские войска взяли под свой контроль оба региона. И снова получилось все так, как гласят «азы геополитики». Однако очевидный вывод из произошедшего для США в частности и Запада в целом, который заключался в том, чтобы прекратить вмешиваться в традиционную сферу влияния России, сделан по большей части в советах Атлантического Альянса не был.

Пять лет спустя события на Украине еще более ярко продемонстрировали уроки геополитики. Америка стремилась с помощью экономических стимулов оторвать эту трагически расколотую страну из-под влияния России и вывести ее в западную орбиту. Как с большой гордостью отметил один сотрудник дипломатических структур США, США вложили около $5 млрд в то, чтобы повлиять на украинское общественное мнение и направление внешней политики Киева.

Между тем американские «неправительственные организации» в течение многих лет финансировали и консультировали лидеров украинской оппозиции. Поэтому не было ничего удивительного в том, что, когда демократическим образом избранный президент Украины Виктор Янукович отверг предложение Запада в пользу более щедрых перспектив со стороны России, вспыхнули антиправительственные уличные демонстрации, которые длились три месяца и унесли почти сотню жизней.

В ходе переговоров между правительством и прозападными диссидентами удалось заключить соглашение, благодаря которому Виктор Янукович мог оставаться у власти до проведения новых выборов. Однако оно было разорвано на фоне всплеска насилия со стороны оппозиции. В результате в стране произошел государственный переворот. Янукович бежал, спасая свою жизнь, а новое прозападное правительство, в которое входили неофашистские элементы, взяло под свой контроль страну. Никто не может возразить, что США не сыграли значительной роли в развязывании и стимулировании этих событий.

Майдан (сс) Ivan Bandura

Все это стало для России серьезным кризисом. Большая часть восточной Украины населена этническими русскими, которые говорили по-русски и выступали за продолжение связей с Россией и не поддерживали попытки Киева идти на Запад. Затем был Крым, где этнические русские составляли около 60% населения и где находилась важнейшая военно-морская база России в крымском порту Севастополь. Понимая, какая судьба ждет этнических русских на востоке Украины, а также каковы перспективы собственных стратегических интересов в ближайшем к ней регионе, Россия не могла не действовать.

Тем не менее наиболее важной ее задачей было предотвращение вступления Украины в НАТО. Перспектива того, что враждебные западные силы продвинутся вплотную к юго-западной границе России и создадут непосредственную угрозу для сферы интересов Москвы, была настолько значимой, что с ней не могла бы согласиться ни одна страна. Итак, Путин сделал то, что было полностью предсказуемо. Более того, что было предсказано.

Прежде всего он «аннексировал» Крым, к чему стремилось подавляющее большинство проживающих там людей. Затем он дал понять новому правительству в Киеве, что никогда не позволит ему стать оплотом Запада на пороге России. Затем он оказал обширную помощь — военную, финансовую и дипломатическую — пророссийским «сепаратистам» на востоке Украины, участвовавшим в гражданской войне, последовавшей за государственным переворотом в Киеве. И, наконец, он сосредоточил большую армию на границе с Украиной как постоянную угрозу того, что может произойти, если «сепаратисты» на востоке страны подвергнутся какой-либо значительной атаке из Киева.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Все это, конечно, стало причиной настоящих потоков возмущенных криков со стороны тех в США, кто решительным образом считал агрессором Москву, а также полагал, что сам Вашингтон хочет лишь одного — мира во всем мире при мягкой и благонравной гегемонии США, которую они с таким доброжелательством проводили в течение последних 75 лет. Заявление Байдена по Крыму повторяют эту убежденность.

Однако редактор газеты и аналитик Йозеф Иоффе посмотрел на произошедшее с другой точки зрения, написав в 2014 году статью в Wall Street Journal, которая была выполнена в форме вымышленного письма от Никколо Макиавелли Путину.

«Вы все сделали правильно», —говорил «Макиавелли» российскому лидеру.

По словам воображаемого итальянского мыслителя, российский лидер «ухватился за появившуюся возможность» и продемонстрировал способность быть «одновременно безжалостным и расчетливым». Как резюмировал Иоффе, Путин подсчитал, что ему может сойти это с рук — и оно сошло. Кроме того, он избежал действий, которые могли бы дестабилизировать ситуацию за пределами уже созданного хаоса.

Владимир Путин на параде Победы в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Один из принципов реализма во внешней политике заключается в том, что страны всегда должны знать и понимать фундаментальные интересы других стран, потому что тогда можно с большей точностью предсказать реакцию других стран на те или иные угрозы или выпады.

Иногда фундаментальные интересы государств сталкиваются таким образом, что враждебность и даже война становится неизбежной. Но когда страны идут на обострение напряженности с противными державами, у которых на кон поставлено больше, чем у пошедших на эскалацию, обычно движущей силой является идеология или невежество. Что касается декларации Байдена по России и Крыму, движущей силой, похоже, является сочетание этих двух факторов.