Минск, , 14:19 — REGNUM Министерства обороны России и Белоруссии впервые подписали программу стратегического партнерства на ближайшие пять лет. Об этом начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского минобороны генерал-майор Олег Воинов сообщил 2 марта журналистам по итогам совещания у президента Александра Лукашенко.

«Эта программа позволит чётко выстраивать перспективу и развивать наше сотрудничество с Российской Федерацией», — цитирует Воинова телеграм-канал белорусского оборонного ведомства.

Представитель минобороны сообщил, в сегодня в план сотрудничества с российским военным ведомством включены более 160 мероприятий, из которых 40% имеют практическую направленность. В текущем году запланированы взаимодействия между родами войск и специальными войсками, где чётко выделены подразделения сухопутных войск, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, а также сил специальных операций и воздушно-десантных войск РФ и Белоруссии.

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