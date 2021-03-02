Лос-Анджелес, США, , 14:12 — REGNUM Констанс Ву присоединилась к Крису Пратту в проекте сериала-триллера Amazon «Список смертников» (The Terminal List). Об этом 2 марта сообщил портал Deadline.

Фильм снимет режиссёр Антуан Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель») на основе романа писателя Джека Карра. Созданием сценарной адаптации займётся Дэвид ДиДжилио («Белый плен», «Трон 3»). Отмечается, что Пратт, Фукуа и ДиДжилио займут должности исполнительных продюсеров.

Сюжет «Списка смертников» расскажет о том, как взвод «морских котиков» (United States Navy SEALs, основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США), Джеймса Риса (Пратт) попадает в засаду во время сложной миссии. После этого, вернувшись домой, главный герой понимает, что его жизнь и жизнь его близких находится в опасности.

Зрители знают Констанс Ву по фильмам «Безумно богатые азиаты», «С корабля», «Стриптизёрши». Она также снялась в сериалах «Закон и порядок: Специальный корпус», «Торчвуд», «Тайные операции» и других.

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