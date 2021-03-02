Джакарта, , 14:11 — REGNUM Посольство США в Индонезии провело мероприятие, посвященное морскому сражению в Зондском проливе 1 марта 1942 года, сообщает Sindonews.

Согласно пресс-релизу посольства США в Джакарте, в мероприятии приняли участие официальные лица ВМС, вооруженных сил и правительств Индонезии, Австралии и США.

Памятная церемония завершилась возложением венков на воду, что является давней традицией почитания погибших во флоте.

Во время мероприятия временный поверенный в делах посольства США в Индонезии Хизер Вариава выразила благодарность центральному правительству Индонезии и чиновникам провинции Бантен за их приверженность защите этих мест как морской заповедной зоны.

В бою в Зондском проливе с 28 февраля по 1 марта 1942 года погибли 696 американцев и 353 австралийских морских пехотинца.