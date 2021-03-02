Стокгольм, , 21:18 — REGNUM Жители Вестра-Гёталанда, расположенного на западном побережье Швеции, смогли получить доступ к специальной ссылке для записи на вакцинацию от COVID-19, предназначенной для персонала домов престарелых и медучреждений. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Благодаря интернет-ссылке граждане незаконно смогли записаться на вакцинацию вне своей очереди и получить вакцину в муниципалитете Алингсос.

«Речь идет о тех, кто живет в Лидчёпинге, кто вошел в систему по нашей ссылке и приезжает сюда в Алингсос делать себе прививку», — заявила Анита Хедстрём, отвечающая за систему здравоохранения Алингсоса.

О том, скольким людям удалось вакцинировать в нарушение порядка очереди, Хедстрём не уточнила.

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