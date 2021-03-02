Москва, , 14:10 — REGNUM В ближайшие три года на территории Новой Москвы будет построено 15 медицинских объектов. Об этом 2 марта сообщил журналистам глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Только за три ближайших года в ТиНАО будет построено 15 поликлиник, больниц и подстанций скорой помощи», — сказал он.

По его словам, более половины объектов возведут инвесторы при возведении жилых кварталов.

Всего до конца 2035 года в Генплане Москвы заложено строительство на территории Новой Москвы 125 новых объектов здравоохранения.