Минск, , 14:12 — REGNUM Массовая вакцинация от COVID-19 на территории Белоруссии начнется в апреле. Об этом 2 марта сообщил белорусский министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, его слова приводит агентство БелТА.

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«Массовая вакцинация всех желающих начнется с апреля. Никакой проблемы в этом нет. Пока записываем, считаем желающих, их много. Приступим к вакцинации, когда получим свою вакцину в более массовом производстве», — сказал он.

При этом Пиневич уточнил, что до того, как и во всем остальном мире, в Белоруссии пройдут вакцинацию те, кто нуждается в ней в наибольшей степени из-за своей профессиональной принадлежности.

«Сегодня пришла партия 40 тыс. доз второго компонента вакцины из Российской Федерации. Должна прибыть еще одна стотысячная партия. Ранее мы уже сообщали о 100 тыс. китайских вакцин», — также добавил глава минздрава Белоруссии.

Отметим, по состоянию на 1 марта в Белоруссии было выявлено в общей сложности 288 267 носителей коронавирусной инфекции при 1985 летальных исходах от COVID-19.